Assam has a wide variety of climates and soils on which a large number of fruits are grown. Some of the major fruits available in Assam are Banana, Pine Apple, Papaya, Lemon, Orange, Guava, Litchi, Jack fruit, and Mango.

Here is a list of 34 fruits available in Assam with their English names:

Kordoi = Starfruit (Scientific name : Averrhoa carambola) Lichu = Litchi (Scientific name: Litchi chinensis) Matikothal = Pineapple (Scientific name: Ananas comosus) Komola = Orange Noga Tenga = Rhus srmialata Ahom Bogori = Peach (Scientific name: Prunus persica) Kothal = Jackfruit (Scientific name: Artocarpus heterophyllus) Siral = Mouse Melon (Scientific name: Melothria scabra) Torbuj = Watermelon (Scientific name: Citrullus lanatus) Bogori = Jujube ( Scientific name : Zizyphus jujuba) Modhuri = Guava Jamu = Malabar Plum, Java Plum or Black Plum (Scientific name: Syzygium cumini) Aam = Mango Mouchumi = Sweet Lime (Scientific name : Citrus limetta) Lataku = Baccurea (Scientific name: Baccurea sapida) Dalim = Pomegranate (Scientific name: Punica granatum) Kol = Banana Narikol = Coconut (Scientific name : Cocos nucifera) Omita = Papaya (Scientific name : Carica papaya) Robab Tenga = Pomelo (Scientific name: Citrus Maxima) Bael = Wood Apple (Scientific name : Aegle marmelos) Nora Bogori = Plum (Scientific name: Prunus domestica) Mirika Tenga = Rasiflora Edulis Bor Thekera = Garcinia pedunculata Kuji Thekera = Garcinia cydia Rupohi Thekera = Garcinia lanceifolia Roxb Jolphai = Indian Olive (Scientific name : Ou Tenga = Elephant Apple (Scientific name: Dillenia indica) Aamlokhi = Indian Gooseberry (Scientific name: Phyllanthus emblica) Amora = Hog Plum (Scientific name : Spondius mangifera) Ponial = Indian coffee plum or Scramberry (Scientific name: Flacourtia jangomas) Silikha = black- or chebulic myrobalan (Scientific name: Terminalia chebula) Kuhiyar = Sugarcane (Scientific name: Saccharum officinarum) Nemu = Lemon

