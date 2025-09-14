Guwahati: India had a convincing triumph over arch-rivals Pakistan by seven wickets in their Asia Cup encounter against Pakistan on Sunday in Dubai.
Pakistan batting first put up a total of 127 for 9 leaving India with a meager target of 128 which India achieved in no time.
Indian captain Suryakumar Yadav playing a stellar role finished it off with a mammoth six off Sufiyaan Muqeem.
It sealed another one-sided win for India over Pakistan.
The Sunday victory in Dubai makes it 11 wins in 14 T20I meetings between India and Pakistan.
