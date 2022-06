The Assam higher secondary education council (AHSEC) has announced the results for class 12 exams which it conducted earlier this year.

As the exams were conducted offline this year, unlike the previous year where marks were given based on earlier performances, the pass percentage this year of all the three streams: arts, commerce and science dropped.

While the arts stream’s pass percentage was 83.48%, commerce – 87.27%, science – 92.19%.

Toppers’ List (Arts Stream):

1st rank holder:

0461-10303 SADHANA DEVI (ENGL,MASS,POSC,GEOG,ANTH,SANS) 487

KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)

0773-10014 CHERRY GOHAIN (ENGL,ALTE,POSC,EDUC,HIST,SOCI) 487

WOMENS COLLEGE, TINSUKIA

2nd rank holder:

0672-10116 BIDISHA MISRA (ENGL,MASS,ECON,POSC,LOPH,SANS) 486

SANKARDEV ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), NALBARI

3rd rank holder:

0351-10053 SUDIPTA DEBNATH (ENGL,MASS,ECON,SWAD,LOPH,POSC) 483

SANKARDEV SENIOR SECONDARY SCHOOL, HOJAI

0646-10143 NILOY KURMI (ENGL,ALTE,HIST,SOCI,POSC,GEOG) 483

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

4th rank holder:

0662-10148 PRIYANKA BAISHYA (ENGL,MASS,ECON,LOPH,SOCI,EDUC) 481

ASSAM VALLEY ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), NALBARI

5th rank holder

0032-10127 MADHUSMITA BEZBARUAH (ENGL,ALTE,POSC,ECON,LOPH,SOCI) 480

ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA

0623-10001 PRATYOSH PRATIM BORAH (ENGL,ALTE,HIST,GEOG,POSC,LOPH) 480

CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

6th rank holder:

0115-10378 DAIVIK DEV (ENGL,ALTE,ECON,MATH,STAT) 478

RAMANUJ GUPTA SENIOR SECONDARY SCHOOL, CACHAR

0348-10313 MD SHOHID AHMED KHANDAKAR (ENGL,ALTE,HIST,POSC,LOPH) 478

ABDUL HASIB H S SCHOOL, HOJAI

0461-10211 ROSY ROUCHAN (ENGL,MASS,GEOG,ECON,LOPH,POSC) 478

KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)

0646-10321 UPASANA SAIKIA (ENGL,ALTE,GEOG,STAT,ECON) 478

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

7th rank holder:

0032-10061 BISHAL BIKASH BAISHYA (ENGL,MASS,POSC,ECON,LOPH,SOCI) 477

ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA

8th rank holder:

0033-10359 RIYA SAIKIA (ENGL,ALTE,ECON,ANTH,EDUC,POSC) 475

KRISHNA KANTA HANDIQUI SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA

0180-10200 DIKSHITA SAHARIA (ENGL,MASS,LOPH,EDUC,GEOG) 475

PATHARIGHAT H S SCHOOL, DARRANG

0401-10079 ABHINANDA HAZARIKA (ENGL,ALTE,ECON,STAT,POSC,MATH) 475

COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (METRO)

0461-10192 NIKHIL DAS (ENGL,MASS,EDUC,GEOG,ECON,POSC) 475

KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)

9th rank holder:

0311-10245 RASHNA GOGOI (ENGL,MASS,EDUC,SOCI,LOPH,FART) 474

FURKATING SENIOR SECONDARY SCHOOL, GOLAGHAT

10th rank holder:

0104-10409 ANANNAYA SUTRADHAR (ENGL,ALTE,LOPH,POSC,SWAD,EDUC) 473

BONGAIGAON H S SCHOOL (EM), BONGAIGAON

0646-10255 MEGHNA BORA (ENGL,MASS,POSC,EDUC,LOPH,GEOG) 473

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

0709-10077 DEVISTUTI HAZARIKA (ENGL,MASS,ECON,HIST,EDUC,POSC) 473

SALAGURI H S SCHOOL, SIVASAGAR

Toppers’ List (Science stream):

1st rank holder

0166-20064 DHRITIRAJ BASTAV KALITA (ENGL,ALTE,MATH,CHEM,PHYS,BIOL) 491

DEOMORNOI HS SCHOOL, DARRANG

2nd rank holder:

0258-20571 ALANGKRITA GAUTAM BARUAH (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 488

SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH

3rd rank holder:

0623-20015 SURAJIT SUTRADHAR (ENGL,ALTE,STAT,CHEM,MATH,PHYS) 486

CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

4th rank holder

0623-20002 RITTIK KUMAR SUT (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 482

CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

0650-20055 ALDRIN NATH (ENGL,MASS,BIOL,CHEM,MATH,PHYS) 482

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

5th rank holder

0258-20645 AYMAN SHOAIB (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 481

SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH

0623-20004 RUHAN SAIKIA (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 481

CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

6th rank holder:

0262-20398 AVILASHA DUTTA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 478

DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH

7th rank holder:

0444-20047 DEBABRATA KALITA (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 477

DAMDAMA H S SCHOOL, KAMRUP (RURAL)

0650-20297 VAIBHAV SONOWAL (ENGL,MASS,MATH,PHYS,STAT,CHEM) 477

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

8th rank holder:

0379-20136 GAURANGA BHUYAN (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL,MATH) 476

PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT

9th rank holder:

0033-20193 SAPTARIKHI KALITA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 475

KRISHNA KANTA HANDIQUI SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA

0623-20023 DEBASHISH SHARMAH (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 475

CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

0650-20092 BIKIRAN NATH (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 475

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

0650-20319 PRITAM SARKAR (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 475

RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

10th rank holder:

0042-20114 SUPRAJIT SAHA (ENGL,MASS,PHYS,STAT,MATH,CHEM) 474

BHAWANIPUR H S SCHOOL, BARPETA

0262-20313 ANTARIKHYA MAJUMDAR (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474

DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH

0379-20132 DEBAGYAN BORDOLOI (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474

PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT

0379-20174 KISHAN HARLALKA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474

PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT

0401-20121 BEDANTA SARMA (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 474

COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (METRO)

Toppers’ list (Commerce stream):

1st rank holder:

0112-30133 SAGAR AGARWAL (ENGL,ALTE,ECON,BUST,MATH,ACOU) 482

VIVEKANANDA SENIOR SECONDARY SCHOOL, CACHAR

2nd rank holder:

0379-30015 MANOSH JYOTI BORTHAKUR (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,ECON) 476

CRESCENT ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT

3rd rank holder:

0765-30032 NIKHIL GUPTA (ENGL,ALTE,ACOU,MATH,ECON,BUST) 474

RD SENIOR SECONDARY SCHOOL, TINSUKIA

4th rank holder

0247-30099 NANCY KHETAWAT (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,BMST) 473

PB COLLEGE, DHUBRI

0304-30054 PRIYAKSHI GHOSH (ENGL,ALTE,ACOU,ECON,FINC,BUST) 473

PR GOVT HS & MP SCHOOL, GOALPARA

5th rank holder:

0696-30033 PRATHAM AGARWALLA (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 472

SIVASAGAR SENIOR SECONDARY SCHOOL, SIVASAGAR

6th rank holder:

0304-30040 MRINAL RAY (ENGL,MASS,ECON,BUST,FINC) 468

PR GOVT HS & MP SCHOOL, GOALPARA

0413-30081 DEEPAK LODHA (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,BMST,ECON) 468

KC DAS COMMERCE COLLEGE, KAMRUP (METRO)

7th rank holder:

0696-30064 VANDANA BALDEWA (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 466

SIVASAGAR SENIOR SECONDARY SCHOOL, SIVASAGAR

8th rank holder:

0648-30045 SIMRAN SURANA (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,ECON) 465

NAGAON GOVT BOYS’ HS SCHOOL, NAGAON

9th rank holder:

0644-30010 CHANDAN BORA (ENGL,MASS,ACOU,BUST,BMST,FINC) 461

GEETANJALI SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON

10th rank holder:

0146-30044 PRIYANGSHU DAS (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 460

SONARI COMMERCE COLLEGE, CHARAIDEO