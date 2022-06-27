The Assam higher secondary education council (AHSEC) has announced the results for class 12 exams which it conducted earlier this year.
As the exams were conducted offline this year, unlike the previous year where marks were given based on earlier performances, the pass percentage this year of all the three streams: arts, commerce and science dropped.
While the arts stream’s pass percentage was 83.48%, commerce – 87.27%, science – 92.19%.
Toppers’ List (Arts Stream):
1st rank holder:
0461-10303 SADHANA DEVI (ENGL,MASS,POSC,GEOG,ANTH,SANS) 487
KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)
0773-10014 CHERRY GOHAIN (ENGL,ALTE,POSC,EDUC,HIST,SOCI) 487
WOMENS COLLEGE, TINSUKIA
2nd rank holder:
0672-10116 BIDISHA MISRA (ENGL,MASS,ECON,POSC,LOPH,SANS) 486
SANKARDEV ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), NALBARI
3rd rank holder:
0351-10053 SUDIPTA DEBNATH (ENGL,MASS,ECON,SWAD,LOPH,POSC) 483
SANKARDEV SENIOR SECONDARY SCHOOL, HOJAI
0646-10143 NILOY KURMI (ENGL,ALTE,HIST,SOCI,POSC,GEOG) 483
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
4th rank holder:
0662-10148 PRIYANKA BAISHYA (ENGL,MASS,ECON,LOPH,SOCI,EDUC) 481
ASSAM VALLEY ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), NALBARI
5th rank holder
0032-10127 MADHUSMITA BEZBARUAH (ENGL,ALTE,POSC,ECON,LOPH,SOCI) 480
ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
0623-10001 PRATYOSH PRATIM BORAH (ENGL,ALTE,HIST,GEOG,POSC,LOPH) 480
CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
6th rank holder:
0115-10378 DAIVIK DEV (ENGL,ALTE,ECON,MATH,STAT) 478
RAMANUJ GUPTA SENIOR SECONDARY SCHOOL, CACHAR
0348-10313 MD SHOHID AHMED KHANDAKAR (ENGL,ALTE,HIST,POSC,LOPH) 478
ABDUL HASIB H S SCHOOL, HOJAI
0461-10211 ROSY ROUCHAN (ENGL,MASS,GEOG,ECON,LOPH,POSC) 478
KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)
0646-10321 UPASANA SAIKIA (ENGL,ALTE,GEOG,STAT,ECON) 478
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
7th rank holder:
0032-10061 BISHAL BIKASH BAISHYA (ENGL,MASS,POSC,ECON,LOPH,SOCI) 477
ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
8th rank holder:
0033-10359 RIYA SAIKIA (ENGL,ALTE,ECON,ANTH,EDUC,POSC) 475
KRISHNA KANTA HANDIQUI SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA
0180-10200 DIKSHITA SAHARIA (ENGL,MASS,LOPH,EDUC,GEOG) 475
PATHARIGHAT H S SCHOOL, DARRANG
0401-10079 ABHINANDA HAZARIKA (ENGL,ALTE,ECON,STAT,POSC,MATH) 475
COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (METRO)
0461-10192 NIKHIL DAS (ENGL,MASS,EDUC,GEOG,ECON,POSC) 475
KAMRUPA GIRLS’ SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (RURAL)
9th rank holder:
0311-10245 RASHNA GOGOI (ENGL,MASS,EDUC,SOCI,LOPH,FART) 474
FURKATING SENIOR SECONDARY SCHOOL, GOLAGHAT
10th rank holder:
0104-10409 ANANNAYA SUTRADHAR (ENGL,ALTE,LOPH,POSC,SWAD,EDUC) 473
BONGAIGAON H S SCHOOL (EM), BONGAIGAON
0646-10255 MEGHNA BORA (ENGL,MASS,POSC,EDUC,LOPH,GEOG) 473
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
0709-10077 DEVISTUTI HAZARIKA (ENGL,MASS,ECON,HIST,EDUC,POSC) 473
SALAGURI H S SCHOOL, SIVASAGAR
Toppers’ List (Science stream):
1st rank holder
0166-20064 DHRITIRAJ BASTAV KALITA (ENGL,ALTE,MATH,CHEM,PHYS,BIOL) 491
DEOMORNOI HS SCHOOL, DARRANG
2nd rank holder:
0258-20571 ALANGKRITA GAUTAM BARUAH (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 488
SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH
3rd rank holder:
0623-20015 SURAJIT SUTRADHAR (ENGL,ALTE,STAT,CHEM,MATH,PHYS) 486
CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
4th rank holder
0623-20002 RITTIK KUMAR SUT (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 482
CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
0650-20055 ALDRIN NATH (ENGL,MASS,BIOL,CHEM,MATH,PHYS) 482
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
5th rank holder
0258-20645 AYMAN SHOAIB (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 481
SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH
0623-20004 RUHAN SAIKIA (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 481
CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
6th rank holder:
0262-20398 AVILASHA DUTTA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 478
DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH
7th rank holder:
0444-20047 DEBABRATA KALITA (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 477
DAMDAMA H S SCHOOL, KAMRUP (RURAL)
0650-20297 VAIBHAV SONOWAL (ENGL,MASS,MATH,PHYS,STAT,CHEM) 477
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
8th rank holder:
0379-20136 GAURANGA BHUYAN (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL,MATH) 476
PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT
9th rank holder:
0033-20193 SAPTARIKHI KALITA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 475
KRISHNA KANTA HANDIQUI SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA
0623-20023 DEBASHISH SHARMAH (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,BIOL) 475
CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
0650-20092 BIKIRAN NATH (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 475
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
0650-20319 PRITAM SARKAR (ENGL,ALTE,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 475
RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
10th rank holder:
0042-20114 SUPRAJIT SAHA (ENGL,MASS,PHYS,STAT,MATH,CHEM) 474
BHAWANIPUR H S SCHOOL, BARPETA
0262-20313 ANTARIKHYA MAJUMDAR (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474
DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH
0379-20132 DEBAGYAN BORDOLOI (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474
PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT
0379-20174 KISHAN HARLALKA (ENGL,ALTE,PHYS,BIOL,MATH,CHEM) 474
PRAGYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT
0401-20121 BEDANTA SARMA (ENGL,MASS,PHYS,CHEM,MATH,BIOL) 474
COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (METRO)
Toppers’ list (Commerce stream):
1st rank holder:
0112-30133 SAGAR AGARWAL (ENGL,ALTE,ECON,BUST,MATH,ACOU) 482
VIVEKANANDA SENIOR SECONDARY SCHOOL, CACHAR
2nd rank holder:
0379-30015 MANOSH JYOTI BORTHAKUR (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,ECON) 476
CRESCENT ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), JORHAT
3rd rank holder:
0765-30032 NIKHIL GUPTA (ENGL,ALTE,ACOU,MATH,ECON,BUST) 474
RD SENIOR SECONDARY SCHOOL, TINSUKIA
4th rank holder
0247-30099 NANCY KHETAWAT (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,BMST) 473
PB COLLEGE, DHUBRI
0304-30054 PRIYAKSHI GHOSH (ENGL,ALTE,ACOU,ECON,FINC,BUST) 473
PR GOVT HS & MP SCHOOL, GOALPARA
5th rank holder:
0696-30033 PRATHAM AGARWALLA (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 472
SIVASAGAR SENIOR SECONDARY SCHOOL, SIVASAGAR
6th rank holder:
0304-30040 MRINAL RAY (ENGL,MASS,ECON,BUST,FINC) 468
PR GOVT HS & MP SCHOOL, GOALPARA
0413-30081 DEEPAK LODHA (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,BMST,ECON) 468
KC DAS COMMERCE COLLEGE, KAMRUP (METRO)
7th rank holder:
0696-30064 VANDANA BALDEWA (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 466
SIVASAGAR SENIOR SECONDARY SCHOOL, SIVASAGAR
8th rank holder:
0648-30045 SIMRAN SURANA (ENGL,ALTE,ACOU,BUST,ECON) 465
NAGAON GOVT BOYS’ HS SCHOOL, NAGAON
9th rank holder:
0644-30010 CHANDAN BORA (ENGL,MASS,ACOU,BUST,BMST,FINC) 461
GEETANJALI SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
10th rank holder:
0146-30044 PRIYANGSHU DAS (ENGL,ALTE,ECON,BUST,BMST,ACOU) 460
SONARI COMMERCE COLLEGE, CHARAIDEO