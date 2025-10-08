Applications are invited for recruitment of various managerial positions or career in NFL in 2025.
National Fertilizers Limited (NFL) is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or jobs of Chief Manager and Senior Manager in Marketing disciplines in 2025.
Name of post : Chief Manager (Marketing)
No. of posts : 2
Qualification : Min. 60% marks (50% for SC/ST/PwBD/Departmental candidates) in 02 years full time MBA/PGDBM/PGDM in Marketing/ Agribusiness Marketing/ Agri Business Management/ Agri-Business/ Agriculture Business Management/ International Business/ Agriculture & Food
Business/ Food & Agribusiness/ Rural Management/ Foreign trade/International Marketing from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE. OR B.Sc in Agriculture also, with Minimum 60% marks (50% for SC/ST/PwBD/Departmental candidates) in M.Sc. (Agriculture) with specialization in any discipline or M.Sc with specialization in any discipline of Agriculture from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE/ICAR
Experience : Minimum 19 years post qualification altogether in line marketing experience in sales of Agri inputs like seeds, Fertilizers, Organic/Bio Fertilizers, Agrochemicals etc in the rural market OR Experience in International Marketing/Fertilizer Imports
Name of post : Senior Manager (Marketing)
No. of posts : 2
Qualification : Min. 60% marks (50% for SC/ST/PwBD/Departmental candidates)altogether in 02 years full time MBA/PGDBM/PGDM in Marketing/ Agribusiness Marketing/ Agri Business Management/ Agri-Business/ Agriculture Business Management/ International Business/ Agriculture & Food Business/ Food & Agribusiness/ Rural Management/ Foreign trade/ International Marketing from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE. OR B.Sc in Agriculture also, with Minimum 60% marks (50% for SC/ST/PwBD/Departmental candidates) in M.Sc. (Agriculture) with specialization in any discipline or M.Sc with specialization in any discipline of Agriculture from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE/ICAR.
Experience : Minimum 15 years post qualification altogether in line marketing experience in sale of Agri Inputs like seeds, Fertilizers, Organic/BioFertilizers, Agrochemicals etc in the rural market Or Experience in International Marketing/Fertilizers Imports Or Experience in Seed Production, Processing and Marketing Or Experience in Soil and water analysis, Handling Soil testing Equipments including Atomic Absorption Spectrophotometer Or Experience in Field and Laboratory Research in the field of agriculture Or Experience in selling crop Care Products (Pesticides/Bio pesticides/Plant Growth Promoters).
How to apply :
Candidates may apply online for the above posts altogether through the website https://careers.nfl.co.in/
Closure of registration of application altogether is 31st October 2025
Detailed Advertisement : Click Here