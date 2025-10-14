Assam Jobs 2025 Girijananda Chowdhury University Recruitment

Applications are invited for recruitment of various teaching positions or jobs in Girijananda Chowdhury University Assam in 2025.
Girijananda Chowdhury University Assam is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or jobs of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Lecturers for its School of Pharmaceutical Sciences in 2025.
Name of post : Professors / Associate Professors
Disciplines : Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Pharmacology, Pharmacy Practice
Eligibility Criteria : As per PCI norms
Name of post : Assistant Professors / Lecturers
Disciplines : Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Pharmacology, Pharmacy Practice
Eligibility Criteria : As per PCI norms
How to apply :
Candidates may send their CV via email at [email protected]
Last date for submission of applications is 21st October 2025