Assam Career 2025 Directorate of Fisheries Recruitment

Applications are invited for recruitment of various administrative positions or career in Directorate of Fisheries Assam in 2025.
Directorate of Fisheries Assam is inviting applications from eligible candidates for recruitment to the posts or career of State Program Manager, Deputy State Program Manager & District Program Manager purely on temporarily & contractual basis under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) in 2025.
Name of post : State Programme Manager (SPM)
No. of posts : 1
Salary : Rs. 70,000/- per month
Essential Qualification : Masters in Fisheries Science/M.Sc. in Zoology/M.Sc. in Marine Sciences/ M.Sc. in Marine Biology/Masters in Fisheries Economics/Industrial Fisheries/Fisheries Business Management.
Desirable:
(i) Doctorate in the above disciplines.
(ii) A degree in Management. Preference will be given for Agri. Business Management
(iii) Knowledge of Information Technology (IT)/Computer Applications
Experience:
a) Minimum 7 year’s domain experience in any area of Fisheries and Aquaculture in respect of State Program Manager.
b) Minimum 5 years domain experience in any area of Fisheries and Aquaculture in respect of Deputy State Program Manager.
Age : Not more than 45 years
Name of post : Deputy State Programme Manager (DSPM)
No. of posts : 1
Salary : Rs. 55,000/- per month
Essential Qualification : Masters in Fisheries Science/M.Sc. in Zoology/M.Sc. in Marine Sciences/ M.Sc. in Marine Biology/Masters in Fisheries Economics/Industrial Fisheries/Fisheries Business Management.
Desirable:
(i) Doctorate in the above disciplines.
(ii) A degree in Management. Preference will be given for Agri. Business Management
(iii) Knowledge of Information Technology (IT)/Computer Applications
Experience:
a) Minimum 7 year’s domain experience in any area of Fisheries and Aquaculture in respect of State Program Manager.
b) Minimum 5 years domain experience in any area of Fisheries and Aquaculture in respect of Deputy State Program Manager.
Age : Not more than 45 years
Name of post : District Program Manager (DPM)
No. of posts : 1
Salary : Rs. 45,000/- per month
Essential Qualification :
A) Master of Fisheries Science/ M.Sc in Zoology/ M.Sc in Marine Science/ M.Sc in Marine Biology/ Master in Fisheries Economics/ Industrial Fisheries/ Fisheries Business Management
B) Minimum a Diploma in Information Technology (IT) / Computer Application.
Desirable: A degree in management. Preference will be given for Agri Business management.
Age: Not More than 35 years
Experience: Minimum 3 years domain experience in any area of Fisheries and Aquaculture.
Selection Procedure :
Candidates may appear for a walk-in-interview on 3rd & 4th November, 2025 from 09.30AM onwards in Directorate of Fisheries, Assam, Meen Bhawan, Gopinath Nagar, Guwahati-781016
How to apply :
Candidates must bring original documents/ certificates & self attested photo copies of all the
educational qualification, other qualification (Computer certificate), Experience Certificate, Age
Proof, Address proof etc.
Detailed Advertisement : Click Here